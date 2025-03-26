السليمانية تحوّل جراراً زراعياً مهجوراً لواحة زهور في بارك آزادي (صور)

شفق نيوز/ أطلقت بلدية السليمانية حملة لتزيين الحدائق والمساحات العامة، حيث قامت بتحويل جرار زراعي مهجور في بارك آزادي إلى مشتل زهور يضم عشرات النباتات الموسمية ودائمة الخضرة، ليصبح نقطة جذب لزوار الحديقة.

وقال زردشت رفيق، المتحدث باسم رئاسة بلديات السليمانية، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "البلدية تعمل على تحسين المساحات العامة ضمن خطة واسعة تهدف إلى جعل المدينة أكثر خضرة وجاذبية لسكانها وزوارها".

وأشار إلى أن "الحملة لم تقتصر على إعادة تأهيل هذا الموقع فحسب، بل شملت أيضاً تشذيب الأشجار، وإعادة تنسيق الحدائق، وإنشاء مسطحات خضراء ذات تصاميم فنية، إضافة إلى أعمال التشجير، والإضاءة، وصيانة النوافير المائية، وتجميل الأرصفة والممرات".

وأضاف رفيق، أن "هذه المبادرات تعكس حرص البلدية على تحويل المساحات المهملة إلى مواقع جمالية وسياحية، ما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز المشهد الحضري للمدينة".

يذكر أن بارك آزادي يُعد من أبرز الوجهات السياحية في السليمانية، حيث يقصده السكان والزوار بحثاً عن الراحة في أحضان الطبيعة، فيما تشهد المدينة سنوياً حملات واسعة لتطوير الحدائق والمساحات الخضراء، تعزيزاً لهويتها الجمالية والحضارية.