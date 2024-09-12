السليمانية تحقق "قفزة نوعية" في مشاريع البنية التحتية والاقتصاد

شفق نيوز/ كشف المدير العام للاستثمار في السليمانية، عزيز رشيد، يوم الخميس، عن تحقيق رقم غير مسبوق في الاستثمارات خلال العام 2023، في خطوة تعكس النمو الاقتصادي الذي تشهده المحافظة.

وقال رشيد لوكالة شفق نيوز، إن "الاستثمارات شملت مجموعة متنوعة من القطاعات، أبرزها البنية التحتية التي تضمنت تنفيذ خمسة جسور وأنفاق إستراتيجية، ما يعزز مكانة السليمانية كوجهة رائدة للاستثمار في إقليم كوردستان، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع مليارين و601 مليون دولار".

وبين أن "جميع المشاريع في السليمانية تنفذ وفق قانون الاستثمار رقم 4 لسنة 2006، والذي يعد الركيزة الأساسية لتنظيم الاستثمار في الإقليم"، مشيراً إلى أن "السليمانية تسعى منذ العام 2022 لتعزيز موقعها الريادي في مجالات متعددة مثل الصناعة، والزراعة، والسياحة، والتعليم العالي، والصحة، ما جعلها تتفوق على باقي المحافظات في إقليم كوردستان".

وأوضح رشيد أن "المشاريع المنفذة خلال العام الحالي جاءت استجابة لاحتياجات المحافظة المتزايدة"، مبيناً أن "التكلفة الاستثمارية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالعام الماضي الذي سجل ملياراً و180 مليون دولار، مما يوضح حجم التوسع السريع في مشاريع البنية التحتية والخدمات".

وتابع "السليمانية تحتل حالياً الصدارة في مجالات الصناعة والسياحة في الإقليم، فضلاً عن التوسع في المشاريع الثقافية والبيئية التي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة".

وأكد أن "المحافظة شهدت إقبالاً كبيراً من المستثمرين المحليين والدوليين، مع تزايد اهتمام رؤوس الأموال من داخل العراق وخارجه، وذلك بفضل البيئة الآمنة والتسهيلات الاستثمارية المقدمة".

وتعد محافظة السليمانية واحدة من أكثر المناطق حيوية وإستراتيجية في إقليم كوردستان، حيث تمثل قطباً اقتصادياً وسياحياً مهماً، وعلى مر السنوات، جذبت المحافظة استثمارات ضخمة في مجالات متنوعة، مدعومة بتطبيق قانون الاستثمار رقم 4 لعام 2006 الذي ساهم في تسهيل تنفيذ المشاريع، وتتميز السليمانية ببنية تحتية قوية وبيئة آمنة للمستثمرين، مما جعلها مركزاً لجذب رؤوس الأموال المحلية والدولية.