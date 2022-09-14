السليمانية تحظر حركة سير هذا النوع من العجلات

شفق نيوز/ مع بدء الدوام الرسمي للأوساط التعليمية والمدارس وضمن إطار الحيلولة دون حدوث الازدحامات في الشوارع في أوقات الدوام اليومي قررت مديرية المرور في محافظة السليمانية حظر حركة سير شاحنات الحمل لعدة ساعات في وقت الصباح.

وقالت مديرية المرور في بيان اليوم الأربعاء، إنها تسترعي انتباه سائقي عجلات الحمل وضمن إطار التخفيف من الزخم على الشوارع نعلن أنه يُمنع حركة عجلاتهم من الساعة السابعة صباحا ولغاية الساعة التاسعة صباح.

وشدد البيان على أن السائقين الذين لا يلتزمون بهذا القرار سيتعرضون للمساءلة القانونية.

وفي كل عام ومع انطلاق الدوام للمدارس يتم حظر حركة سير شاحنات الحمل الكبيرة في مناطق من إقليم كوردستان.