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السليمانية تحظر بيع واستخدام الخضروات اثر انتشار"القيئ والاسهال"

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-16T06:26:55+0000
السليمانية تحظر بيع واستخدام الخضروات اثر انتشار"القيئ والاسهال"

شفق نيوز/ طلبت المديرية العامة لصحة السليمانية،  من ادارة قائممقامية المدينة حظر استخدام بعض انواع الخضروات في الاسواق والمطاعم.

وأظهر كتابان رسميان صدرا عن مديرية صحة السليمانية، حصلت وكالة شفق نيوز على نسخة منهما، "طلباً موجهاً لادارة قائممقامية السليمانية المركز بحظر بيع واستخدام الخضار في جميع المطاعم والأماكن العامة".

وأكدت الدائرة في كتابيها، على "إبلاغ علوات بيع الخضار والجهات ذات العلاقة والمراكز التجارية بمنع جميع الخضروات المروية بالمياه الثقيلة، فضلا عن منع استخدام تلك المياه في ارواء اي نوع من المحاصيل الزراعية"، محذرة من "خضروات الكرفس والرشاد وتلك التي تسقى بالمياه الثقيلة كالخس واللهانة".

وأعلنت صحة السليمانية، امس الاربعاء، عن تزايد حالات "الإسهال والقيء والغثيان" في المدينة، مشيرة الى تسجيل نحو 400 حالة خلال 12 ساعة فقط.

وأوضحت المديرية، أن الحالات بتزايد كبير في محافظة السليمانية والمناطق التابعة لها، رغم ان هذه الاصابات متوقعة في فصل الصيف لكن هناك مخاوف ومؤشرات من أن تكون تلك الحالات هي إصابات (كوليرا)، كون هذا المرض ينتشر كل (5 الى 6) أعوام.

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