السليمانية تحصي جهودها في استحداث المساحات الخضراء خلال عام 2023

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الحدائق والمساحات الخضراء في السليمانية، اليوم الاثنين، عن إنشاء 29 حديقة وزراعة أكثر من 700 ألف متر مربع من المساحات خلال عام 2023.

وقال مدير المديرية بهروز سالار خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "عدد الحدائق في السليمانية وصل إلى 506 حدائق و83 جزرة وسطية كبيرة و7 منتزهات كبيرة، وقد تم تنفيذ 29 حديقة ومتنزه كبير خلال عام 2023".

وأضاف أنه "بجهود العاملين في مديرية الحدائق أستطعنا تجديد وترميم 70 حديقة ومتنزهاً خلال العام الماضي، وزراعة 6907 شتلة كبيرة و34 ألفاً و658 وردة في مركز السليمانية".

وبين أنه "تم تزويد تلك المساحات الخضراء بـ400 مليون لتر مكعب من الماء بواسطة معدات المديرية لتصل المساحات الخضراء المزروعة إلى نحو 794 ألفاً و446 متراً مربعاً، فقط في مركز السليمانية".

وثمّن بهروز "جهود العاملين في مديرية الحدائق والمساحات الخضراء في السليمانية وخصوصاً عمال البيئة الذين لم تثنيهم أشد الظروف عن أداء واجباتهم".