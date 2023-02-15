السليمانية.. تحذير من مخاطر الهجرة غير الشرعية للشباب (صور)

شفق نيوز/ احتضنت مدينة السليمانية في اقليم كوردستان، يوم الأربعاء، ندوة تثقيفية حذرت من مخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن وزارة الهجرة والمهجرين أقامت اليوم، بالتنسيق مع جامعة السليمانية ومنظمة القمة لشؤون اللاجئين، ندوة تثقيفية حملت عنوان (الهجرة غير الشرعية ومخاطرها) .

وقال مدير دائرة الهجرة والمهجرين في السليمانية سامر مشكور، لوكالة شفق نيوز، إن الهدف من الندوة التي اقيمت بحضور عدد كبير من المسؤولين والمؤسسات المعنية هو وضع خارطة طريق لمنع الهجرة غير الشرعية التي أصبحت بمثابة ظاهر تهدد البلاد .

وأضاف، أنه تم خلال الندوة التركيز على مخاطر الهجرة غير الشرعية على حياة الشباب ومستقبلهم خصوصا وهم يتعاملون مع مستقبل وأشخاص مجهولين .

وشدد مشكور على حاجة العراق إلى خبرات وكفاءات أبنائه "ليشاركوا في بناء البلد والنهوض به في جميع القطاعات"، معربا عن خشيته من وقوع الشباب العراقي "في يد عصابات الاتجار بالبشر أو المتاجرين بالأعضاء البشرية".

واشار الى ان وزارة الهجرة والمهجّرين العراقية، اعلنت قبل فترة عن إطلاق الحملة الوطنية للحدِّ من مخاطر الهجرة غير الشرعية في البلاد.