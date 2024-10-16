السليمانية.. تحذير من خطر يهدد سلامة العوائل داخل منازلهم

شفق نيوز/ أصدرت قائممقامية مركز محافظة السليمانية، يوم الأربعاء، تحذيراً للسكان بشأن استخدام نوع جديد من اسطوانات الغاز المنزلي، محذرةً من أنها لم تجتز فحص تحمل الضغط وإمكانية انفجارها.

وقال رئيس لجنة الشؤون المشتركة في القائممقامية، كوران قادر، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد تلقي طلبات لبيع نوع من اسطوانات الغاز المنزلي المصنوعة من البلاستيك، تم إرسال عينات للفحص إلى مديرية الصناعة المختصة".

وأضاف "أظهرت الفحوصات أن هذه الاسطوانات غير مناسبة للاستخدام، حيث لا تتمتع بقدرة تحمل ضغط تصل إلى 90 بار".

وأوضح أنه "بناءً على نتائج الفحوصات وتوصيات مديرية الصناعة، تم إصدار أمر من قائممقامية السليمانية بحظر بيع هذه الاسطوانات في الأسواق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين ومصادرة أي كميات متوفرة".

وفي ختام بيانه، حذر قادر المواطنين من استخدام هذه الاسطوانات البلاستيكية، مشيراً إلى أن "هذه الاسطوانات المصنوعة في الصين تشكل خطراً كبيراً بسبب احتمال انفجارها"، داعياً الجميع إلى تجنب استخدامها لضمان السلامة العامة.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت يزداد فيه القلق بشأن سلامة استخدام بعض أنواع اسطوانات الغاز المنزلي، خصوصاً بعد تلقي السلطات المحلية شكاوى حول انتشار نوع محدد من هذه الأسطوانات المصنوعة من البلاستيك.

وقد أثارت هذه الأسطوانات مخاوف بسبب عدم اجتيازها الفحوصات اللازمة واحتمال تسببها بحوادث انفجار خطيرة، ويُعد هذا الإجراء الوقائي جزءاً من التدابير التي تتخذها السلطات لحماية المواطنين من مخاطر المواد التي لا تستوفي معايير الأمان.