السليمانية.. تحذير من تداعيات 1000 طن نفايات يومياً على البيئة

شفق نيوز/ حذرت عدد من منظمات المجتمع المدني المهتمة بالبيئة، يوم الاثنين، من تداعيات إلقاء آلاف الأطنان من "القمامة" على البيئة في مدينة السليمانية.

وقال عضو منظمة حماية البيئة حاجي خالد لوكالة شفق نيوز، إنه "يتم جمع 1300 طن من القمامة في السليمانية يومياً ويتم نقلها إلى منطقة تانجارو"، موضحاً ان "جزءاً من النفايات الصحية التي يتم إلقاؤها تختلط بالتربة وتتسبب بأضرار جسيمة بالبيئة".

وأضاف، ان "عدداً من المنظمات البيئية زارت المكان الذي يتم فيه تجميع نفايات المدينة وتم خلال الزيارة الكشف عن مخاطر التلوث البيئي وكمية النفايات التي يتم جمعها يومياً من المدينة".

وتابع خالد ان "بيئة السليمانية تتدهور يوما بعد يوم ، وهذا يشكل خطرا كبيرا على صحة الناس، ويرجع ذلك إلى إهمال الجهات المعنية". وبين أن "التكلفة السنوية لجمع هذه النفايات 25 مليار دينار ، 60 في المئة من النفايات عبارة عن طعام، و 20 في المئة بلاستيك، و 10 في المئة نفايات أخرى، و 10 في المئة أخرى نفايات صحية".

وكشف خالد عن التخلص من 50 طنا من النفايات الطبية من المستشفيات الحكومية و 15 طنا من المستشفيات الخاصة".

وأوضح حاجي أن "العديد من هذه النفايات الصحية لا يمكن تدميرها بالنار ويتم دفنها بعد شهر وفي كثير من الأحيان لا يتم دفن هذه النفايات الصحية وتبقى كما هي وهذا يشكل تهديدا كبيرا لبيئة السليمانية".