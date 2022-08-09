سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

السليمانية.. تحذيرات من زيادة أسعار النفط الابيض في الاسواق

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-09T14:48:49+0000
السليمانية.. تحذيرات من زيادة أسعار النفط الابيض في الاسواق

شفق نيوز/ حذرت لجنة الطاقة في مجلس محافظة السليمانية، اليوم الثلاثاء،  من زيادة في أسعار النفط الابيض مع قدوم فصل الشتاء. 

وقال كريم علي رئيس لجنة الصناعة والطاقة في مجلس محافظة السليمانية، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إنه "إذا لم يتم السيطرة على الوضع، فإن سعر النفط الابيض سيرتفع أكثر في أسواق السليمانية".

وأضاف، "يجب منع تصدير النفط الابيض حتى نضمن عدم شحته في الأسواق"، مضيفا أن "سعر برميل النفط الآن 270 ألف دينار وسيرتفع السعر أكثر بكثير في الشتاء".

واشار الى ان "طلبنا من وزارة الثروات الطبيعية توفير برميلين من النفط الابيض للمواطنين أحدهما بالمجان والآخر بسعر معقول".

related

بغداد ترفع حصة اقليم كوردستان من النفط الابيض الى 150 مليون لتر

Date: 2020-10-15 07:21:51
بغداد ترفع حصة اقليم كوردستان من النفط الابيض الى 150 مليون لتر

مجلس السليمانية يتوعد دوائر المحافظة بالمحاسبة ويرمي كرة الوقود بملعب "نفط وغاز الإقليم"

Date: 2022-06-07 11:29:44
مجلس السليمانية يتوعد دوائر المحافظة بالمحاسبة ويرمي كرة الوقود بملعب "نفط وغاز الإقليم"

حكومة كوردستان تناقش آليات تأمين "الأبيضين" وتحظر هذا النوع من شرائح الاتصال

Date: 2021-09-01 13:27:55
حكومة كوردستان تناقش آليات تأمين "الأبيضين" وتحظر هذا النوع من شرائح الاتصال

كتلة التغيير تعترض وتقاطع جلسة مجلس محافظة السليمانية

Date: 2022-08-09 10:10:32
كتلة التغيير تعترض وتقاطع جلسة مجلس محافظة السليمانية

إقليم كوردستان يكشف عن "عائق" أمام استلام الوقود من بغداد

Date: 2021-09-04 20:46:21
إقليم كوردستان يكشف عن "عائق" أمام استلام الوقود من بغداد

مع اقتراب الشتاء.. "نفط ابيض" من بغداد الى السليمانية

Date: 2021-09-20 07:33:00
مع اقتراب الشتاء.. "نفط ابيض" من بغداد الى السليمانية

السليمانية تباشر بتوزيع النفط الابيض على العوائل اعتباراً من يوم غد

Date: 2021-10-31 10:55:29
السليمانية تباشر بتوزيع النفط الابيض على العوائل اعتباراً من يوم غد

بسعر 90 الف دينار للبرميل .. بغداد تزود إقليم كوردستان بالنفط الأبيض

Date: 2022-01-11 12:02:34
بسعر 90 الف دينار للبرميل .. بغداد تزود إقليم كوردستان بالنفط الأبيض