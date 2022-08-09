السليمانية.. تحذيرات من زيادة أسعار النفط الابيض في الاسواق

شفق نيوز/ حذرت لجنة الطاقة في مجلس محافظة السليمانية، اليوم الثلاثاء، من زيادة في أسعار النفط الابيض مع قدوم فصل الشتاء.

وقال كريم علي رئيس لجنة الصناعة والطاقة في مجلس محافظة السليمانية، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إنه "إذا لم يتم السيطرة على الوضع، فإن سعر النفط الابيض سيرتفع أكثر في أسواق السليمانية".

وأضاف، "يجب منع تصدير النفط الابيض حتى نضمن عدم شحته في الأسواق"، مضيفا أن "سعر برميل النفط الآن 270 ألف دينار وسيرتفع السعر أكثر بكثير في الشتاء".

واشار الى ان "طلبنا من وزارة الثروات الطبيعية توفير برميلين من النفط الابيض للمواطنين أحدهما بالمجان والآخر بسعر معقول".