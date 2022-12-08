السليمانية.. تحذيرات من ارتفاع أسعار أسطوانات الغاز إلى 25000 الف دينار

شفق نيوز/ حذر ممثلو مصانع الغاز في محافظة السليمانية، يوم الخميس، من ارتفاع سعر اسطوانة الغاز في السوق السوداء لأكثر من 25 الف دينار في حال استمرار أزمة هذا المنتج.

وقال كوجار طاهر، ممثل مصانع الغاز، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن أزمة الغاز وكمية الغاز المتاحة تنبئ بأزمة كبيرة، مضيفًا أن مديرية النفط والمعادن عمقت المشكلة، بعد أن أعادت الغاز الموجود، وأقدمت على توزيعه بطريقة مباشرة في السليمانية .

وأشار طاهر إلى أن كمية الغاز اللازمة لتلبية طلب المواطنين يجب أن توفرها الحكومة، لكن لم يتم توفيرها لحد الان .

وبين أنه تم توزيع الكمية الفائضة من الغاز على جميع التجار، فبعضهم يستلمون 2000 اسطوانة، وهناك تجار في أطراف السليمانية يستلمون 136 اسطوانة شهريًا، وهذا الفارق خلق الأزمة .

واوضح، أنه في السنوات السابقة كان يوجد في كل مصنع ما بين 200 و 300 طن من الغاز المخزن حتى يتمكن ذلك المصنع من قضاء فصل الشتاء دون أي نقص في منطقة تغطيته، لكن الآن لا يوجد في كل مصانع السليمانية أكثر 150 طنا من الغاز.

واكد ، أنه في حال استمرت أزمة الغاز سيرتفع سعر الاسطوانة في السوق السوداء إلى أكثر من 25 ألف دينار.