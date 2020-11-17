السليمانية تحذر من سيول تجتاح مناطقها

شفق نيوز/ حذرت مديرية الدفاع المدني في محافظة السليمانية يوم الثلاثاء من اجتياح سيول لبعض مناطق مركز المدينة.

وتوقعت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في محافظة السليمانية ان تشهد المحافظة امطارا غزيرة خلال الايام المقبلة.

ودعت مديرية الدفاع المدني السكان الى توخي الحيطة الحذر خاصة في المناطق التي هي أكثر إنخفاضاً من باقي الاحياء والمناطق الاخرى بالسليمانية.

واعلنت المديرية في بيان اليوم عن اتخاذ الاستعدادات كافة لإغاثة المواطنين في حال حدوث فيضانات بمناطقهم.

وتصدرت السليمانية قائمة أكثر المحافظات في اقليم كوردستان تساقطا للأمطار خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب مديرية الانواء الجوية بالاقليم فإن منطقة "جوارتا" في السليمانية كانت الاعلى نسبة بتساقط الامطار، والتي وصلت الى مستوى 23 ملم.