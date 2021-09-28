السليمانية تحذر من "الوباء القاتل" مع حلول فصل الخريف

شفق نيوز/ جدد محافظ السليمانية هفال ابو بكر يوم الثلاثاء دعوته للسكان إلى الإقبال على التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، محذرا في الوقت ذاته من زيادة عدد الإصابات بالوباء مع حلول فصل الخريف.

وقال أبو بكر في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم: لقد افتتحنا مراكز للتطعيم ضد الفيروس في الأقضية والنواحي التابعة للمحافظة"، مطالبا السكان إلى تسجيل أسمائهم والذهاب لأخذ اللقاح "لحماية أنفسكم واقربائكم والبشرية جمعاء من هذا الوباء القاتل".

وتابع بالقول مخاطبا المواطنين إن "الخريف هو فصل الأمراض الانتقالية، وهناك مخاطر من زيادة تفشي كورونا، وإن أي إهمال منك ومنا جميعا فإننا سنواجه الموت".