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السليمانية تحذر من استيراد محصول زراعي تركي

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-08T19:52:28+0000
السليمانية تحذر من استيراد محصول زراعي تركي

شفق نيوز/ حذرت غرفة تجارة وصناعة محافظة السليمانية يوم الاثنين من استيراد محصول الليمون التركي إلى إقليم كوردستان نظراً لـ"عدم مطابقته للمواصفات العالمية الصحية".

وقال المستشار الزراعي في غرفة تجارة وصناعة السليمانية وصفي خليل لوكالة شفق نيوز، إن "الليمون التركي سبق وتم رفض إدخاله إلى إسبانيا بسبب عدم مطابقته للمواصفات العالمية من الناحية الصحية".

وأشار إلى "عدم وجود مختبرات خاصة لفحص المنتوجات الزراعة في اقليم كوردستان، لذلك فإن أكثر المحاصيل الزراعية التي تدخل عبر المنافذ الحدودية لا يجرى عليها فحوصات الميكروبيولوجية والكيميائية والفيزيائية الموجودة في اغلب دول العالم للحفاظ على سلامة الفاكهة".

وأضاف أن "هناك مقياسا عالميا لبقايا المادة السمية المتبقية من الاسمدة ومكافحة الحشرات التي يجب توفرها لسلامة المستهلك"، منوها إلى أنه "لا يجرى في العراق سوى الفحوصات الفيزيائية، وهي ليست كافية لانها تفحص الشكل الخارجي للمنتوج فقط".

وحذر خليل من دخول الليمون التركي إلى سوق إقليم كوردستان والعراق عموماً.

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