السليمانية تحذر: أعداد إصابات الأطفال بالأمراض السرطانية تزداد يوماً بعد آخر

شفق نيوز/ حذر مدير مستشفى هيوا للأمراض السرطانية في السليمانية ياد النقشبندي، يوم الخميس، من زيادة مستمرة بأعداد إصابات الأطفال بالأمراض السرطانية.

وقال النقشبندي خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "أعداد الإصابات بالأمراض السرطانية لدى الأطفال تزداد يوما بعد آخر لكن هذه الزيادة إذا ما قورنت بمناطق أخرى في إحدى الدول الأوربية مع عدد سكانها ستكون السليمانية في حال أفضل".

واوضح أن "للسرطان انواعاً ومنها سرطان الدماغ ويشهد هذا المرض انتشاراً بين صفوف الأطفال ففي السنوات الـ15 الأخيرة لاحظنا تزايداً في إعداد الأمراض السرطانية بين صفوف الأطفال".

وأضاف، أن "علاج هذا النوع من السرطان يتطلب أجهزة متطورة والآن هي متوفرة في بعض المستشفيات الأهلية ونحن نسعى لتوفيرها في المستشفيات الحكومية لتقليل الأعباء على المواطنين".

وأشار النقشبندي إلى أن "وضع الخدمات في مستشفى هيوا جيد مقارنة بباقي المستشفيات في البلاد وكل الخدمات تقدم بصورة مجانية وهذا ما تسبب بضغط على الحكومة في توفير الاحتياجات الطبية كون الادوية السرطانية باهضة الثمن وتقديمها من قبل الحكومة في المستشفى بدون مقابل يعني زيادة التكاليف على الحكومة".

وبين ان "العام الماضي شهد ارتفاعاً بأعداد إصابات سرطان الثدي ووصلت النسبة الى نحو. 18.1 ٪ ورغم تحديات المكان والأدوية إلا أننا استطعنا وضع خطط لمواجهة هذه الأمراض والآن هناك خطة لبناء مركز متخصص بالتعاون ما بين وزارتي الصحة في حكومة اقليم كوردستان والصحة الاتحادية".