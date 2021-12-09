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السليمانية تحذر المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص من إجراءات بشأن لقاح كورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-09T10:39:51+0000
السليمانية تحذر المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص من إجراءات بشأن لقاح كورونا

شفق نيوز/ حذر مدير الصحة العامة في محافظة السليمانية الدكتور صباح هورامي، يوم الخميس، المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص من اتخاذ إجراءات بحقها في حال عدم إقبال العاملين لديها على التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال هورامي في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وفد من منظمة الصحة العالمية وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إنه :سنجبر المواطنين على التطعيم باللقاح المضاد لكورونا، مردفا بالقول إنه: لا يشكل أية خطورة، وإن الآلاف من الناس توفوا متأثرين بمضاعفات فيروس كورونا بينما لم يتوفَ أحد جراء تلقيه اللقاح المضاد.

وشدد على أنه من الآن وصاعدا يتعين على المؤسسات الحكومية، والأهلية إجبار العاملين فيها على أخذ اللقا، وخلاف ذلك سنتخذ إجراءات بحق تلك المؤسسات.

وتابع هورامي بالقول ان الشركات المصنعة للقاح ومن أجل طمأنة العالم أطعمت العاملين لديها أولاً لذا ينبغي للمواطنين الإطمئنان بأن اللقاح لا يشكل أي خطر على حياتهم.

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