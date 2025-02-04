السليمانية تحذر المسافرين: قيود صارمة على استخدام البطاقات المصرفية

شفق نيوز/ حذرت مديرية آسايش السليمانية، يوم الثلاثاء، من عواقب مخالفة تعليمات استخدام البطاقات المصرفية أثناء السفر عبر المطارات والمنافذ الحدودية، مؤكدة أن أي انتهاك لهذه الضوابط قد يعرض صاحبه للمساءلة القانونية بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015.

وأوضحت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن السائحين ملزمون بحمل بطاقاتهم المصرفية الشخصية فقط، مشيرة إلى أن حيازة أي بطاقات أخرى قد تؤدي إلى اتهامهم بانتهاك القانون ومصادرة تلك البطاقات.

كما شددت على أن امتلاك أو استخدام عدة بطاقات مصرفية ليست باسم الشخص ذاته يجعله وصاحب البطاقات مسؤولين أمام القانون، مما قد يترتب عليه الحظر والمصادرة.

وأكدت المديرية أن شراء أو استئجار البطاقات المصرفية يُعدّ تصرفًا غير قانوني، وسيتم تقديم المخالفين إلى العدالة.

ودعت المواطنين إلى حماية وثائقهم الشخصية وعدم السماح باستخدامها من قبل أي جهة أخرى لهذا الغرض.

وتأتي هذه التعليمات في ظل جهود سلطات إقليم كوردستان لتعزيز الإجراءات الرقابية على التعاملات المالية ومكافحة أي أنشطة مشبوهة تتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.