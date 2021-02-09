السليمانية تحذرُّ المدارس من عدم الالتزام بالدوام المتناوب

شفق نيوز/ حذرت مديرية التربية العامة في محافظة السليمانية يوم الثلاثاء إدارات المدارس من عدم الالتزام بالدوام المتناوب، مؤكدة أن تلك الإدارة تتحمل المسؤولية في حال المخالفة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "لا ينبغي لأي طالب أن يداوم ثلاثة أيام متتالية وخلافه ستتحمل الإدارات المسؤولية".

وشددت على ضرورة التزام إدارات المدارس بالتعليمات الصادرة عن وزارة التربية في الإقليم بالدوام المتناوب.

وقررت وزارة التربية في إقليم كوردستان إستئناف الدوام بالمدارس كافة بعد تعليقه لمدة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا.