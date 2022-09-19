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السليمانية تحدد موعد اطلاق رواتب شهر ايلول

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-19T10:15:54+0000
السليمانية تحدد موعد اطلاق رواتب شهر ايلول

شفق نيوز/ كشف مصدر مسؤول في محافظة السليمانية، يوم الاثنين، عن موعد إطلاق رواتب الموظفين لشهر ايلول الجاري.

وقال المصدر لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "توزيع راتب شهر آب (أغسطس) الماضي يسير بشكل طبيعي"، مبيناً أن "معظم الدوائر والمؤسسات الحكومية تسلمت راتب آب وفقاً للجدول المعلن، وفي 22 من ايلول الحالي سينتهي توزيع راتب شهر آب".

واضاف ان "مصارف السليمانية بدأت بتلقي قائمة الرواتب لشهر ايلول الجاري من الدوائر الحكومية التي أعدت القائمة وأرسلتها لهم".

ومن المؤمل، وفقاً للمصدر، أن "يتم البدء بتوزيع الرواتب لشهر أيلول في الـ25 منه".

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، أعلنت وزارة المالية في اقليم كوردستان، المباشرة بتوزيع رواتب وزارتي التعليم العالي والبلديات لشهر آب الماضي.

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