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السليمانية تحدد أسباب أزمة غاز الطهي والبنزين

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-17T07:46:32+0000
السليمانية تحدد أسباب أزمة غاز الطهي والبنزين

شفق نيوز/ أرجع رئيس مجلس محافظة السليمانية ازاد محمد أمين، يوم الاثنين، سبب شحة غاز الطهي المنزلي في المحافظة إلى قدوم فصل الشتاء وكثرة استخدامه.

وقال أمين لوكالة شفق نيوز إن حصة السليمانية هي 12 شاحنة من الغاز السائل، وكل شاحنه عبارة عن 20 طناً من الغاز يتم توزيعها عبر الوكلاء المرخصين في المحافظة، موضحاً أن قدوم فصل الشتاء وكثرة استخدام الغاز في وسائل التدفئة تسبب في قلته بالأسواق وارتفاع اسعاره، رغم أن الحصة المقررة للمحافظة لم تتغير.

وعن ارتفاع أسعار البنزين في السليمانية بين أمين، أن البنزين يخضع لسعر السوق وأحيانا يتأثر في سعر السوق العالمي كون السليمانية تستورد البنزين من إيران، وقد ارتفع سعر البنزين المصدر في إيران بسبب ارتفاع أسعار النفط عالمياً.

وأشار أمين أيضاً إلى قلة الحصة المقررة للمحافظة من البنزين المرسل من قبل الحكومة الاتحادية.

وتشهد السليمانية ارتفاعاً واضحاً بأسعار الوقود والغاز السائل خصوصاً مع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة.

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