السليمانية تحتفي بإرث كاك أحمد شيخ في ملتقى ثقافي شامل

شفق نيوز/ شهدت مدينة السليمانية يوم السبت، تنظيم ملتقى ثقافي مخصص لاستذكار سيرة الشخصية الكوردية البارزة كاك أحمد شيخ، وذلك بمبادرة من المديرية العامة للثقافة والفنون في السليمانية وبالتنسيق مع عدد من المؤسسات الثقافية، على خشبة قاعة "الفن" للفنون في السليمانية.

وقال مروان مسعود، عضو اللجنة العليا للملتقى، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "الملتقى استقطب عدداً من الباحثين والمهتمين بالشأن الثقافي من مدن السليمانية وكركوك وأربيل وزاخو، إضافة إلى مشاركة باحثين من شرق كوردستان، حيث قدموا بحوثًا ودراسات تناولت أبعاداً مختلفة من إرث كاك أحمد شيخ" .

وأوضح مسعود، أن "برنامج الملتقى تضمن تنظيم معرض فني شارك فيه ثلاثون فنانًا، عرضوا أعمالهم التي استلهمت من سيرة وعطاء كاك أحمد شيخ".

وأضاف أن الملتقى تضمن أيضًا أربعة محاور رئيسية، قُدم خلالها 12 بحثًا بثلاث لغات، هي الكوردية والعربية والفارسية، مما عكس تنوع الخلفيات الثقافية للمشاركين وأبرز البعد الإقليمي لشخصية كاك أحمد شيخ.

كما شهدت الفعاليات عرض فيلم وثائقي تناول محطات من حياة كاك أحمد شيخ، من نشأته إلى أبرز إسهاماته الثقافية والاجتماعية، وقد حظي الفيلم باهتمام خاص من الحضور.

وسيكون حفل بتكريم عدد من الباحثين والفنانين المشاركين، وسط إشادة واسعة بتنظيم الحدث، وأكد القائمون عليه أن استذكار رموز الثقافة الكوردية يُعد خطوة أساسية نحو تعزيز الهوية الثقافية وترسيخ إرثها للأجيال القادمة.

ويُعد كاك أحمد شيخ إحدى الشخصيات الكوردية المؤثرة، حيث أدى دورًا بارزًا في الحياة الثقافية والاجتماعية في كوردستان، وعُرف بمواقفه الوطنية وإسهاماته الغنية في مجال الثقافة والتعليم، وظل طوال حياته رمزًا للإخلاص والعطاء حتى وفاته، مما جعله يحظى بتقدير واحترام واسعين في الأوساط الكوردية.