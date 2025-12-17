السليمانية تحتفي بيوم علم كوردستان.. 106 أعوام بعد أول ظهور (صور)

شفق نيوز – السليمانية

أحيت محافظة السليمانية، اليوم الأربعاء، يوم علم كوردستان بمراسم رسمية وشعبية شملت مختلف أقضية ونواحي المحافظة، وبمشاركة واسعة من المسؤولين المحليين والحكوميين، إلى جانب الملاكات التربوية والطلبة وشرائح مجتمعية متعدّدة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن مراسم الاحتفال انطلقت في عدد من المؤسسات الحكومية والتعليمية بالسليمانية، حيث رُفع علم كوردستان في باحات الدوائر الرسمية والمدارس والكليات والمعاهد، مع دقيقة صمت سبقت المراسم، خُصصت للترحّم على أرواح شهداء كوردستان الذين ضحّوا بدمائهم في سبيل حرية الأرض والهوية.

وأضاف المراسل، ان الطلبة في المدارس والمعاهد والكليات ارتدوا الزي الكوردي التقليدي تعبيراً عن الاعتزاز بالهوية القومية، فيما تم تشغيل النشيد الوطني الكوردستاني في أجواء اتسمت بالوقار والاعتزاز الوطني، وبحضور إدارات المؤسسات التعليمية والتربوية.

ونقل مراسلنا، عن عدد من المسؤولين المحليين والتربويين خلال المراسم، أن يوم علم كوردستان يمثل رمزاً للوحدة والصمود والتضحيات، مشيرين إلى أن "هذه الراية ارتفعت بفضل نضال طويل وتضحيات جسيمة قدّمها الشهداء من مختلف مكونات الشعب الكوردستاني".

كما شددوا على أهمية "ترسيخ القيم الوطنية لدى الأجيال الجديدة، وتعريف الطلبة بمعاني العلم ودلالاته التاريخية والإنسانية، باعتباره رمزاً للنضال من أجل الحرية والكرامة والدفاع عن أرض كوردستان".

واختُتمت الفعاليات، بترديد الشعارات الوطنية وتنظيم نشاطات رمزية داخل المؤسسات التعليمية، أكدت جميعها على الوفاء لتضحيات الشهداء والحفاظ على وحدة الصف الكوردستاني.

ويصادف يوم علم كوردستان، يوم السابع عشر من كانون الأول/ ديسمبر، وتحتفل به المؤسسات الرسمية في إقليم كوردستان، بإجراء العديد من النشاطات، خاصة في المدارس.

ويحتفل الكورد بيوم العلم، نسبة إلى اليوم الذي رُفِع فيه العلم الكوردستاني فوق مبنى البلدية بمدينة مهاباد تزامناً مع إعلان ولادة جمهورية كوردستان عام 1946.

وعلم كوردستان مكوّن من ثلاثة ألوان رئيسية، هي الأحمر الذي يرمز إلى التضحية التي يقدمها الشعب الكوردي في سبيل رفع الظلم عن نفسه، والأخضر الذي يرمز إلى طبيعة كوردستان الخلابة، أما اللون الأبيض فيرمز إلى السلم والأمان والتعايش والتسامح.

وتتوسّط العلم شمس صفراء اللون لها 21 شعاعاً، ترمز إلى الديانات القديمة للكورد.

وفي عام 1919، أظهر الدكتور كامران بدرخان علم كوردستان للدول الأوروبية، وفي الستينيات رفع اتحاد الطلاب الكورد في أوروبا العلم ذاته في مناسبات مختلفة.

وبعد الانتفاضة الكوردية عام 1991 في إقليم كوردستان، رُفِع العلم فوق مقار الحزب الديمقراطي والمؤسسات الإعلامية.

وأعلنت حكومة الإقليم بموجب قرار رقم 48 بتاريخ 19/6/2009، يوم السابع عشر من كانون الأول/ ديسمبر من كل عام، يوماً لعلم كوردستان.

وبعد رفعه في ساحات القتال ضد الإرهاب، صار علم كوردستان في جميع المحافل الدولية رمزاً معروفاً لمقاومة البيشمركة.