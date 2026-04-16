السليمانية تحتفي بيوم بيئة كوردستان وسط تحذيرات من تصاعد معدلات التلوث

أقامت مديرية حدائق محافظة السليمانية، بالتعاون مع دائرة بيئة المحافظة، يوم الخميس، مجموعة من النشاطات البيئية احتفاءً بيوم (بيئة كوردستان)، شملت حملات تشجير واسعة في عدد من شوارع المدينة.

وقال المتحدث الرسمي باسم مديرية الحدائق، علي حامد، لوكالة شفق نيوز، إن "هذا اليوم يمثل المناسبة السنوية لبيئة كوردستان، ونعمل في كل عام على إحيائه عبر تنفيذ سلسلة من النشاطات البيئية".

وأضاف أن "المديرية نفذت هذا العام حملة تشجير واسعة لعدد من شوارع السليمانية بالتعاون مع دائرة البيئة"، مشيراً إلى أن "هذه الفعاليات تأتي ضمن برنامج متكامل سيتواصل خلال الأيام المقبلة، ويتضمن تشجير عدد من الشوارع الرئيسية وزراعة أنواع من الأشجار التي تضيف بعداً جمالياً للمدينة، فضلاً عن دورها الأساسي في تحسين الواقع البيئي".

وأوضح حامد، أن "عدداً من المنظمات والجهات ستنظم أيضاً حملات توعوية لتعزيز ثقافة الاهتمام بالبيئة"، مؤكداً أن "السليمانية تتمتع ببيئة جيدة نسبياً نتيجة اتساع المساحات الخضراء التي تجاوزت المعايير العالمية".

من جانبه، قال رئيس منظمة المستقبل لحماية البيئة، معروف مجيد، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "يوم 16 نيسان/ أبريل يمثل اليوم السنوي لبيئة كوردستان، ونهنئ بهذه المناسبة جميع الناشطين والمهتمين بالشأن البيئي في الإقليم والعالم".

وبين أن "اختيار هذا اليوم جاء بقرار من برلمان كوردستان عام 2008، ليكون رمزاً بيئياً، تزامناً مع ذكرى بدء حملات القصف الكيميائي التي نفذها النظام البعثي عام 1987، والتي خلفت أضراراً جسيمة على الإنسان والبيئة".

وأشار مجيد إلى أن "هذه المناسبة لا تحظى بالاهتمام الكافي من قبل الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام"، داعياً إلى "تكثيف الجهود لمواجهة التحديات البيئية المتزايدة".

ولفت إلى أن "أبرز التحديات التي تواجه البيئة في إقليم كوردستان تتمثل في التجاوز على الأراضي الزراعية، وارتفاع معدلات التلوث، والتوسع العمراني، والزيادة السكانية"، مبيناً أن "هذه العوامل مجتمعة أثرت سلباً على الواقع البيئي".

واختتم مجيد بالقول إن "على وزارة الزراعة الاستفادة من كميات الأمطار التي هطلت هذا العام لتعزيز الغطاء النباتي وزيادة المساحات الخضراء، بما يسهم في بناء رصيد بيئي قادر على مواجهة التحديات المستقبلية".