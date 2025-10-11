السليمانية تحتفي باليوم السنوي للعلاج الطبيعي ودعوات لتوسيع الخدمات (صور)

شفق نيوز- السليمانية

نظمت مديرية صحة السليمانية، يوم السبت، مؤتمراً موسعاً بمناسبة اليوم السنوي للعلاج الطبيعي، بالتعاون مع نقابة العمال الصحيين، وبمشاركة عدد من الكوادر الطبية والإدارية في المحافظة، إلى جانب متخصصين من أقسام العلاج الطبيعي في المؤسسات الصحية.

وقال فاروق عمر، مسؤول قسم العلاج الطبيعي في مديرية صحة السليمانية، لوكالة شفق نيوز، إن "المديرية حرصت على تنظيم هذا المؤتمر احتفاءً بيوم العلاج الطبيعي العالمي، الذي يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية هذا النوع من العلاج في تحسين نوعية حياة الإنسان وتعزيز قدرته على التعافي الطبيعي دون الاعتماد المفرط على الأدوية الكيميائية والمضادات الحيوية".

وأضاف أن "الطب الحديث أثبت أن العلاج الطبيعي يشكل ركيزة أساسية في برامج التأهيل والعلاج بعد الإصابات والعمليات الجراحية، كما يساهم في الوقاية من أمراض المفاصل والعظام والاضطرابات العصبية الناتجة عن نمط الحياة الخامل"، مؤكداً أن "المديرية تسعى إلى تطوير هذا القطاع عبر توفير الأجهزة الحديثة وتدريب الكوادر المتخصصة".

وأشار عمر، إلى أن "المؤتمر شهد عدداً من الكلمات والبحوث العلمية التي تناولت سبل الارتقاء بمستوى خدمات العلاج الطبيعي، إلى جانب نقاشات حول التحديات التي تواجه هذا المجال في المؤسسات الصحية، مثل قلة الكوادر المتخصصة ونقص الأجهزة الحديثة"، داعياً إلى "ضرورة زيادة الدعم الحكومي لهذا الاختصاص الحيوي الذي يعيد الأمل والحركة لآلاف المرضى سنوياً".

واختُتم المؤتمر بتوزيع شهادات تقديرية على مجموعة من الأخصائيين والعاملين في مجال العلاج الطبيعي تقديراً لجهودهم في خدمة المرضى وتعزيز الوعي الصحي في المجتمع.