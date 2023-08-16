السليمانية تحتفي بافتتاح أكبر وحدة عناية مركزة للأطفال على مستوى العراق: حلم تحقق

شفق نيوز/ أعلنت مديرية صحة محافظة السليمانية، اليوم الأربعاء، افتتاح أكبر وحدة عناية مركزة خاصة بالأطفال على مستوى العراق بدعم ومساعدة جهات عدة حكومية وخاصة، فيما بينت أن هذه الوحدة ستغني بعض العوائل عن "بيع منازلها وممتلكاتها" بسبب التكاليف الباهظة للعلاج في المستشفيات الخاصة.

وقال محافظ السليمانية هافال ابو بكر خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "افتتاح هذا القسم يعد انجازاً للقطاع الصحي في العراق بصورة عامة ولإقليم كوردستان والسليمانية على وجه الخصوص كون هذه الوحدة ستخفف من الضغط الكبير على مستشفى شار في السليمانية".

من جهته قال الدكتور بشدر عبد الله مدير مستشفى الدكتور جمال للاطفال، انه "تم افتتاح أكبر وحدة عناية مركزة خاصة بالأطفال في محافظة السليمانية"، مبينا أن "الوحدة تم ترميمها من قبل ادارة محافظة السليمانية وتوفير مستلزماتها من قبل مديرية صحة السليمانية، إذ تم ترميم وتجهيز ثمانية اقسام منها عن طريق منظمة (unsr) وتوفير الموظفين من قبل المديرية العامة للصحة ومن قبل بافل طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني".

بدوره أكد مدير عام صحة محافظة السليمانية الدكتور صباح هورامي خلال المؤتمر ان "افتتاح أكبر وحدة عناية مركزة خاصة بالأطفال على مستوى العراق في مستشفى الأطفال في السليمانية يمثل أحد الاحلام الكبيرة للمديرية".

وأضاف أن "الجهود المتظافرة من عدة أطراف ومنذ فترة طويلة اثمرت اليوم عن افتتاح هذه الوحدة التي ستقدم أفضل الخدمات لأطفال السليمانية والمناطق المحيطة بها وهي نموذج مميز للعمل التعاوني المشترك".

وبين مدير عام صحة السليمانية ان "من ابرز المشاكل التي تواجه القطاع الصحي في السليمانية خصوصا، والعراق عموما، هي مشكلة العناية المركزة التي تثقل كاهل المواطن بسبب عدم توفرها في اغلب المستشفيات الحكومية ما يضطر المواطن للذهاب لمستشفيات القطاع الخاص والتي تتراوح تكلفتها ما بين 500 ألف الى 3 ملايين دينار لليلة الواحدة، وهذه تكلفة عالية جدا على المواطن".

واوضح ان "افتتاح هذه الوحدة سيخفف من أعباء العناية المركزة للعوائل التي كان تضطر إلى بيع منازلها او ممتلكاتها لدفع استحقاقات العناية المركزة في المستشفيات الاهلية لان الكثير من الحالات تحتاج لوقت طويلة علما اننا لم نحل المشكلة بالكامل كلها لكننا سنساهم في الحل ولنا خطط لحل المشكلة في السليمانية بصورة عامة".

واكد هورامي ان "حكومة الاقليم استطاعت تعيين عدداً من الموظفين بصفة عقد، رغم عدم وجود تعيينات حاليا، والجزء الآخر تم تعينهم عن طريق رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني".

وبيّن مدير عام صحة السليمانية ان "المديرية قدمت مقترحاً لحكومة الاقليم بافتتاح مستشفى العناية المركزة تكون مدعومة حكومياً للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 18 عام وبتكلف لا تتجاوز تكلفة المبيت فيها 200 ألف دينار لليلة الواحدة وهي تكاليف العلاج والاجهزة فقط".