السليمانية تحتفل بيوم تأسيسها بالحلوى والورود ومسيرات الاطفال

شفق نيوز/ نظم عدد من منظمات المجتمع المدني في محافظة السليمانية اليوم الخميس نشاطات متنوعة احتفاء بالذكرى 238 لتأسيس مدينة السليمانية، الذي يوافق الرابع عشر من شهر تشرين الثاني الجاري.

وقالت غزال علي وهي ناشطة مدينة لوكالة شفق نيوز؛ أنه "استعدادا لليوم السنوي لمدينة السليمانية قمنا اليوم نحن مجموعة من منظمات المجتمع المدني والناشطين في السليمانية بهذا النشاط وهو عبارة عن توزيع الحلوى والورود على المواطنين إعلانا ببدء فعاليات اليوم السنوي للسليمانية".

وأضافت غزال؛ أن "النشاط هذا اقمناه مع مجموعة من الأطفال والكل ارتدى الزي الكوردي التقليدي والاطفال رفعوا صور المثقفين والفنانين الذين ارتبطت السليمانية بأسمائهم".

وأشارت كذلك إلى أن "الأطفال سيتوجهون لمجمع سرا وبعدها سيتوجهون لمقهى الشعب مركز المثقفين والفنانين".

و في العام الماضي 2021 ، قرر مجلس محافظة السليمانية إعلان 14 تشرين الثاني/نوفمبر يوم ذكرى السليمانية.

والسليمانية مدينة جبلية أسسها إبراهيم باشا أمير البابان في 14 نوفمبر 1784 بالقرب من منطقة سركة التي بناها عمه محمود باشا عام 1196 هـ على حدود حي ملكندي.

وأطلق إبراهيم باشا على المدينة اسم والده سليمان باشا وأصبحت عاصمة إمارة بابان، وبعد سقوط الامارة عام 1851 وتدمير الإمبراطورية العثمانية في الحرب العالمية الأولى، تم ضم المدينة إلى العراق وهي من أكبر محافظات اقليم كوردستان.

من عام 1922 إلى عام 1924 كانت السليمانية عاصمة ولاية الملك محمود.