السليمانية تحتفل بمناسبة يوم بيئة كوردستان: الحفاظ عليها واجب تشاركي (صور)

شفق نيوز/ اكد قائممقام قضاء السليمانية أوات محمد اليوم الأحد، أن الحفاظ على البيئة واجب تشاركي يجب أن يحرص عليه الجميع.

وقال محمد خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز؛ "السليمانية تمتلك بيئة وطبيعة جميلة وخلابة وحمايتها من التلوث هو واجب وطني وإنساني على عاتق جميع أفراد المجتمع".

واضاف ان "ثقافة المحافظة على البيئة، هي ثقافة المحبة للحياة واحترام قيم الحياة والمعالم الحضارية وتقدم الشعوب".

وهنأ قائمقام السليمانية جميع العاملين في قطاع الحماية على البيئة بمناسبة يوم البيئة في اقليم كوردستان، واثنى في الوقت نفسه على دور القطاع الخاص الذي تشارك مع المؤسسات الحكومية منذ ثلاثة أعوام في مشروع زراعة الأشجار في سفوح جبال كوزه مؤكدا ان الحفاظ عليها واجي تشاركي.

واشاد على دور نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني ومحافظ السليمانية في دعم المشاريع البيئة العاملين في هذا المجال.

واختار اقليم كوردستان، يوم السادس عشر من نيسان كيوم للبيئة في الإقليم، لتزامنه مع قصف وادي باليسان وخوشناوتي ومنطقة بادينان بالأسلحة الكيمياوية من قبل النظام العراقي السابق في عام 1988.