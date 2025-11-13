السليمانية تحتفل بالذكرى الـ241 لتأسيسها بأنشطة فنية وثقافية وتراثية (صور)

شفق نيوز- السليمانية

شهدت محافظة السليمانية، اليوم الخميس، انطلاق فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ241 لتأسيس المدينة، حيث أقيمت مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية والتراثية التي تعكس عمق التاريخ الحضاري والثقافي لها.

وقالت جرا طاهر، المشرفة على المهرجان، لوكالة شفق نيوز، إن "الاحتفالات ستستمر لمدة ثلاثة أيام وتشمل فعاليات متنوعة في مناطق مختلفة من المحافظة، تهدف إلى إبراز هوية السليمانية الثقافية والتاريخية وإحياء ذكرى تأسيسها الخالدة".

وأضافت طاهر أن "الفعاليات تتضمن عروضاً فلكلورية، ومعارض تراثية، وتقديم الأكلات والأزياء الكردية القديمة التي اعتاد عليها أهالي المدينة منذ عقود طويلة، في أجواء احتفالية تجمع بين الأصالة والتجديد".

من جانبها، كشفت بيان ستار، مسؤولة قسم التشكيل في المديرية العامة للثقافة والفنون في السليمانية، لوكالة شفق نيوز، أن "المديرية نظّمت معرضاً للصور يضم وجوهاً أدبية وثقافية وفنية أسهمت في خدمة الحركة الثقافية والفكرية في السليمانية، تخليداً لذكراهم وتقديراً لعطائهم".

وأشارت إلى أن "هذه النشاطات تأتي ضمن جهود المديرية العامة لترسيخ الوعي الثقافي وتعزيز الانتماء التاريخي لدى الأجيال الجديدة في يوم يعتبره أهالي المدينة يوماً للثقافة والذاكرة والهوية".

يُذكر أن مدينة السليمانية تأسست عام 1784 على يد الأمير إبراهيم باشا بابان، لتصبح منذ ذلك الحين مركزاً مهماً للثقافة والأدب والسياسة في إقليم كوردستان والعراق، وموطناً لعدد كبير من المفكرين والشعراء والفنانين الذين أغنوا الحياة الثقافية في المنطقة.