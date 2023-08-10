السليمانية تحتضن أول معرض تشكيلي مشترك (صور)

شفق نيوز/ احتضنت محافظة السليمانية، يوم الخميس، المعرض التشكيلي المشترك السنوي الأول، تحت شعار "تترنم السليمانية على نغمات ألواننا" في قاعة المتحف الوطني.

وقال الفنان عقيل المهداوي، لمراسل وكالة شفق نيوز، إن المعرض أقيم اليوم بمشاركة 37 فناناً من مختلف مناطق العراق، وتنوعت الأعمال المعروضة بين الواقعية والتجريدية والتكعيبية.

وأضاف "المعرض أقيم بحضور مدير عام الثقافة والفنون في السليمانية محسن أديب وعدداً من الفنانين والمثقفين من مختلف محافظات العراق"، مشيراً إلى أن المعرض "يهدف لإرسال رسائل سلام من الفنانين من جميع مناطق العراق".

فيما بين الفنان عبد الأمير الحيدري، لمراسل وكالة شفق نيوز، أن المعرض أقيم من قبل رابطة "تضاد" بالتعاون مع شبكة "سفراء دار السلام"، وهو المعرض التشكيلي المشترك السنوي الأول في محافظة السليمانية.

فيما قالت فاتن عبد الرزاق، في حديثها لمراسل وكالة شفق نيوز، إنها "تتشرف بمشاركتها الأولى في السليمانية مع هذا الجمع الغفير من الفنانين، مؤكدة أن "المشاركة في مثل هذه المعارض المشتركة يضيف خبرة ومهارة للفنانين المشاركين".

وأشارت إلى أنها شاركت بثلاث لوحات جسدت فيها جمال الطبيعة وحاولت إيصال رسالتها من خلال لوحاتها المعروضة.