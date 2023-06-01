السليمانية تحتضن ندوة علمية عن العقم وطرق مساعدة الإنجاب (صور)

شفق نيوز/ احتضنت مدينة السليمانية، يوم الخميس، ندوة علمية تناولت أسباب العقم وكيفية معالجة هذه المشكلة والمساعدة في الإنجاب.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن الندوة أقيمت في فندي "غراند ميلينيوم" للتباحث بأحدث ما توصل إليه العلم في مجال الطب الحديث إشراف أطباء أخصائيين في العقم وأطفال الأنابيب، بحضور كوادر طبية متخصصة ومجموعة من الأطباء من ذوي الاختصاص في مجال الطب التناسلي والإنجاب.

وقالت الأخصائية في مجال علاج العقم وأطفال الأنابيب وأمراض النساء والولادة، زيان احمد عبد الله، لوكالة شفق نيوز، إن "الندوة بحثت في مجال علاج العقم وأطفال الأنابيب ومناقشة آخر التطورات الطبية الحديثة في هذا المجال مع اختصاصيين من أطباء العراق".

وأضافت "تم الاطلاع على آخر النتاجات العلمية المعمول بها في الدول المتقدمة والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية في مجال معالجة العقم وتأخر الإنجاب، وتقنيات الإنجاب الحديثة وعلاقة العقم ببعض الامراض والسلوكيات الخاطئة".

وأشارت عبد الله إلى أن "أسباب العقم تعود إلى عوامل كثيرة أهمها الحالة النفسية وتناول المخدرات والكحول والسكائر والنركيلة، إضافة إلى أن بعض المناطق التي تعرضت لعمليات قصف خلال الحروب وخصوصا تلك التي تعرضت للقصف الأمريكي يعاني بعض رجالها من العقم".

فيما بين المختص بأمراض العقم في الأردن، تيسير قلارسي، لوكالة شفق نيوز "الآن من أحدث عمليات المساعدة على الإنجاب في العالم هي الحقن المجهري للبيويضه أو طفل الأنبوب".

وتابع "العملية تبدأ بعد مراحل أولها استقبال الزوجين في عيادة الطبيب المختص وأخذ المشورة بما فيه السيرة الطبية والفحص العام والفحوصات المختبرية، والخطوة الثانية تكون بعد تقييم الحالة وأخذ القرار بالدخول لعملية الحقن المجهري".

وأوضح قلارسي "بعدها يتم تنشيط المبيض عن طريق إعطاء الزوجة منشطات من 10 إلى 14 يوماً، وهي هرمونات موجودة في جسم المرأة لكن يتم استحضارها من الخارج وذلك لزيادة عدد البيوض التي ممكن أن ينتجها المبيض لأنه بزيادة عدد البيوض يزداد عدد الأجنة التي ستعود للرحم حتى تزداد فرض الحمل".

وأضاف "أما الخطوة الثالثة فهي سحب البويضات وأخذ السائل المنوي من الرجل وفي نفس اليوم يتم حقل كل حيوان منوي داخل البويضة وتتم عملية تزويج الحيوانات المنوية مع البيوض ويتم بعدها مراقبة الجنين في حاضنات خاصة في مختبر الأجنة وخلال 3 إلى 5 أيام من عملية سحب البويضات وتليها عملية سحب الجنين داخل الرحم وبهذا تكون العملية بحاجة إلى قرابة أسبوعين من ثاني أو ثالث أيام الدورة الشهرية".

وعن أهمية الندوة، أوضح أخصائي الجراحة العام معن عامر محمد ، لوكالة شفق نيوز، أنها "تكمن في مراجعات آخر التحديثات العلمية لعمليات الإنجاب أو المساعدة على الإنجاب خصوصاً في هذه الفترة التي ازدادت فيها أسباب عملية عدم الإنجاب في المجتمع".

وختم بالقول "كذلك كسب الخبرات والمهارات العلمية في هذا الاختصاص الدقيق من خلال تبادل الخبرات بين الخبرات الطبية الممارسة والخبرات الجديدة".