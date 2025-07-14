السليمانية تحتضن مؤتمر "توحيد الأصوات" لمناقشة قضايا المرأة والمناخ (صور)

شفق نيوز- السليمانية

انطلقت صباح اليوم الاثنين، في محافظة السليمانية، فعاليات مؤتمر "توحيد الأصوات"، الذي تنظمه منظمة مسلة بالتعاون مع عدد من المنظمات الشريكة، وبمشاركة واسعة من ممثلي منظمات المجتمع المدني والناشطات في مجال حقوق المرأة من مختلف المحافظات العراقية.

ويهدف المؤتمر، الذي يستمر لمدة يومين، إلى تسليط الضوء على قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتحديات التي تواجه المرأة في الاندماج الكامل في المجتمع، بالإضافة إلى استعراض تأثيرات الظواهر البيئية والمناخية، مثل التصحر، على حياة النساء، لا سيما في المناطق الهشة اقتصاديًا.

وقال جهاد حويز، المتحدث في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، لوكالة شفق نيوز، إن "مؤتمر توحيد الأصوات يشكل منصة حوار مفتوحة لتبادل الرؤى والتجارب بين المنظمات العاملة في مجال حقوق المرأة، ويهدف إلى تعزيز التعاون من أجل الوصول إلى حلول عملية تدعم المرأة في جميع جوانب حياتها".

وأضاف أن المؤتمر يضم عددًا من الجلسات الحوارية التي تركز على محاور متعددة، أبرزها العنف الأسري، التحديات الاجتماعية والاقتصادية، ومشاركة المرأة في الحياة العامة، إلى جانب الأثر البيئي والمناخي المتزايد على النساء، خصوصًا في المجتمعات الريفية.

ويشارك في المؤتمر العشرات من الناشطات والعاملات في الحقل النسوي من جميع المحافظات العراقية، إضافة إلى باحثين وخبراء في قضايا المرأة والتنمية والبيئة، وسط تأكيدات من المنظمين على أهمية الخروج بتوصيات قابلة للتطبيق تُعرض على الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية.