السليمانية تحتضن مؤتمرًا لتعزيز التعايش السلمي بمشاركة واسعة.. صور

شفق نيوز/ عُقد اليوم السبت في محافظة السليمانية مؤتمراً لمناقشة سبل تعزيز التعايش السلمي، بمشاركة نائب رئيس وزراء إقليم كوردستان قوباد طالباني، ومحافظ السليمانية هفال ابو بكر، وممثلين عن الأحزاب السياسية، والمنظمات، ومختلف المكونات الدينية.

وناقش المؤتمر التحديات التي تواجه التعايش السلمي في الإقليم، وآليات تقييم الواقع الراهن وتعزيزه.

و أكد آلاند محوي، المشرف على المؤتمر في تصريح لوكالة شفق نيوز ، أن المؤتمر جاء بهدف إعداد دراسة تفصيلية حول واقع التعايش السلمي في السليمانية، والتحديات التي تعترضه، بالإضافة إلى استعراض الوضع الحالي مقارنة بباقي مناطق الإقليم والعراق.

وأوضح محوي أن هذه الدراسة ستُرفع إلى البرلمان، ورئاسة إقليم كوردستان، وحكومة الإقليم، والمنظمات العاملة في هذا المجال، ليتم اعتمادها كأساس لتقييم الواقع الحالي، ووضع برامج وخطط لتعزيز التعايش السلمي بين مختلف المكونات.

وخلال المؤتمر، ألقى عدد من المشاركين كلمات تناولت أهمية التعايش السلمي في السليمانية، وخصوصية المحافظة في هذا المجال، حيث تتمتع بمستوى متقدم من التفاهم والتعاون بين مكوناتها السياسية والاجتماعية مقارنة بباقي مناطق كردستان والعراق.

واختُتم المؤتمر بالتأكيد على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والمنظمات المختصة لتطوير آليات تدعم وتعزز التعايش السلمي، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتقدم الاجتماعي في إقليم كردستان.

وتُعدّ السليمانية من المحافظات التي تحظى بسمعة جيدة في إدارة التنوع وتحقيق الانسجام بين مكوناتها، مما يجعلها نموذجًا يُحتذى في هذا المجال.