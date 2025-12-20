السليمانية تحتضن مؤتمراً لدعم العمل الحر وتوفير فرص للشباب (صور)

شفق نيوز- السليمانية

تحت شعار "تمكين الشباب في مجالات العمل الحر والوظيفة"، انطلقت في مدينة السليمانية، يوم السبت، فعاليات مؤتمر "شباب القرن الثالث"، بمشاركة عدد من أصحاب الأعمال ورواد المشاريع، وبحضور واسع من فئة الشباب والخريجين.

وقال المشرف على المؤتمر، دلير بكر، لوكالة شفق نيوز، إن "المؤتمر يهدف إلى نقل تجارب أصحاب المشاريع والأعمال إلى الشباب والخريجين الباحثين عن فرص عمل، بما يسهم في فتح آفاق جديدة أمامهم للدخول إلى سوق العمل".

وأضاف أن "الفعالية تسعى أيضاً إلى توفير فرص عمل لعدد كبير من الشباب، فضلاً عن تمكينهم من خوض تجربة العمل الحر، والاستفادة من الخبرات العملية المتراكمة لدى أصحاب الأعمال".

وأشار بكر إلى أن "المؤتمر يستمر لمدة يوم واحد، ومن المتوقع أن يخرج بعدد من النتائج الإيجابية التي من شأنها تعزيز فرص التشغيل، وتشجيع الشباب على الانخراط الفاعل في سوق العمل".