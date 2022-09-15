السليمانية تحتضن مؤتمرا دوليا لأطباء القلب والصدر 

شفق نيوز/ انطلق اليوم الخميس، المؤتمر العلمي الدولي الرابع لأطباء القلب في السليمانية بحضور عدد كبير من المشاركين والبحوث العلمية.

وقالت مديرية صحة محافظة السليمانية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المؤتمر الذي انطلق اليوم، يستمر ليومين حتى 16 أيلول، وسيتم عرض نحو 100 بحث ودروس طبية حول الأساليب العلمية الجديدة لأمراض القلب والصدر على المشاركين.

وأضافت، أنه ومن وجهة نظر علمية، سيكون لهذا المؤتمر أهمية جيدة لتبادل المعلومات وتطوير أفضل للقطاع الصحي في العراق وإقليم كوردستان.

وبينت أن المؤتمر يتناول بحوث ومحاضرات علمية للأطباء المختصين من داخل وخارج العراق لمناقشة آخر المستجدات في مجال طب وجراحة القلب في خطوة ترمي الى تبادل الخبرات ومحاولة استقطاب الخبرات الاجنبية للعمل وتدريب الملاكات المحلية لتحسين الخدمات المقدمة لمرضى القلب.