سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

السليمانية تحتضن مؤتمرا دوليا لأطباء القلب والصدر 

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-15T10:55:16+0000
السليمانية تحتضن مؤتمرا دوليا لأطباء القلب والصدر 

شفق نيوز/ انطلق اليوم الخميس، المؤتمر العلمي الدولي الرابع لأطباء القلب في السليمانية بحضور عدد كبير من المشاركين والبحوث العلمية. 

وقالت مديرية صحة محافظة السليمانية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المؤتمر الذي انطلق اليوم، يستمر ليومين حتى 16 أيلول،  وسيتم عرض نحو 100 بحث ودروس طبية حول الأساليب العلمية الجديدة لأمراض القلب والصدر على المشاركين.

وأضافت، أنه ومن وجهة نظر علمية، سيكون لهذا المؤتمر أهمية جيدة لتبادل المعلومات وتطوير أفضل للقطاع الصحي في العراق وإقليم كوردستان.

وبينت أن المؤتمر يتناول بحوث ومحاضرات علمية للأطباء المختصين من داخل وخارج العراق لمناقشة آخر المستجدات في مجال طب وجراحة القلب في خطوة ترمي الى تبادل الخبرات ومحاولة استقطاب الخبرات الاجنبية للعمل وتدريب الملاكات المحلية لتحسين الخدمات المقدمة لمرضى القلب.

related

صحة السليمانية تكشف كمية الدواء التي تسلمتها من بغداد (وثائق)

Date: 2022-06-04 11:29:16
صحة السليمانية تكشف كمية الدواء التي تسلمتها من بغداد (وثائق)

السليمانية.. نحو 500 ألف مواطن تلقوا جرعتين من لقاح كورونا

Date: 2021-12-13 06:56:28
السليمانية.. نحو 500 ألف مواطن تلقوا جرعتين من لقاح كورونا

مستشفى تعليمي في السليمانية تسجل زيادة في اعداد الأطفال المراجعين

Date: 2021-11-08 08:25:55
مستشفى تعليمي في السليمانية تسجل زيادة في اعداد الأطفال المراجعين

وفد من حكومة إقليم كوردستان يطلع على الواقع الصحي في السليمانية

Date: 2022-04-06 10:53:22
وفد من حكومة إقليم كوردستان يطلع على الواقع الصحي في السليمانية

صور.. السليمانية تحتضن أول مؤتمر من نوعه لأمراض القلب

Date: 2022-08-31 18:41:22
صور.. السليمانية تحتضن أول مؤتمر من نوعه لأمراض القلب

السليمانية.. لا تجديد لعمل الشركات دون لقاحات كورونا

Date: 2022-02-10 06:41:17
السليمانية.. لا تجديد لعمل الشركات دون لقاحات كورونا

صحة السليمانية تتخذ إجراءً جديداً لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا

Date: 2021-11-05 13:26:15
صحة السليمانية تتخذ إجراءً جديداً لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا

الادوية تشعل حرباً بين صحة السليمانية ونواب الجيل الجديد .. والإدعاء العام يتدخل

Date: 2022-06-09 09:01:47
الادوية تشعل حرباً بين صحة السليمانية ونواب الجيل الجديد .. والإدعاء العام يتدخل