السليمانية تحتضن مؤتمراً دولياً للأبحاث العلمية والاجتماعية بمشاركة عربية ودولية (صور)

شفق نيوز/ انطلقت، اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للأبحاث العلمية والاجتماعية في جامعة السليمانية، بمشاركة واسعة من المؤسسات الأكاديمية والحكومية من إقليم كوردستان.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون بين الباحثين والمؤسسات العلمية في مجالات البحث الاجتماعي والعلمي.

ويقول مراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية، إن المؤتمر ينعقد تحت إشراف الدكتور كوسار محمد علي مراد، رئيس جامعة السليمانية، وبحضور محافظ السليمانية هفال ابو بكر و بمشاركة عدد كبير من الباحثين والخبراء من داخل وخارج العراق، حيث ستُناقش على مدار أيام المؤتمر العديد من الأوراق البحثية التي تغطي قضايا اجتماعية وعلمية ملحة.

وأضاف أن المؤتمر يشمل جلسات متعددة تتناول مواضيع متنوعة مثل التعليم، الصحة العامة، التغيرات الاجتماعية، والتكنولوجيا، كما أنه فرصة لتبادل الخبرات بين الأكاديميين ، مما يعزز التعاون العلمي بين دول المنطقة.

ويضم المؤتمر عروضًا وورش عمل تركز على تطوير قدرات الباحثين ، وتمكينهم من المساهمة في مجالات البحث التي تدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في بلدانهم.

ويعد المؤتمر الدولي للأبحاث العلمية والاجتماعية في جامعة السليمانية أحد أبرز الفعاليات الأكاديمية في إقليم كردستان، ويهدف إلى تعزيز الروابط الأكاديمية بين الباحثين من مختلف الدول.

ويُسهم المؤتمر في فتح قنوات التعاون البحثي بين المؤسسات الأكاديمية، مع التركيز على دور الأبحاث العلمية في إيجاد حلول للتحديات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة.