السليمانية تحتضن مئات المواطنين من محافظات العراق احتفالاً برأس السنة (صور)

شفق نيوز/ يشارك مئات المواطنين من مختلف المحافظات العراقية وإقليم كوردستان بحلول رأس السنة الميلادية الجديد 2023 في السليمانية، وسط أمنيات بأن يعم السلام والعيش الرغيد في البلاد وأن تحل الأزمات المتراكمة بين حكومتي المركز والإقليم والتي دفع ثمنها المواطنين في كوردستان.

وتجمع مئات المواطنين في شارع سالم وسط السليمانية للاحتفال برأس السنة الجديدة، فيما تزينت شوارع المدينة بأشجار الزينة والنشرات الضوئية وامتلأت محلات بيع الهدايا والزهور وأشجار أعياد الميلاد الملونة ودمى بابا نويل والهدايا المختلفة لتعبر عن فرحة المواطنين باستقبال عام جديد يمسح أحزانهم مع دعوات بأن يعم الأمن والسلام في ربوع العراق وأن ينعموا بالطمأنينة والسكينة.

وقال المواطن فاخر عز الدين وهو موظف حكومي، "في البداية أهنئ الشعب العراقي والشعب الكوردي بالعام الجديد، وأتمنى أن يحصل كل مواطن على ما يتمناه مع أسرته، كما أتمنى أن تحل جميع المشاكل وان نعيش في عراق موحد بعيد عن العنصرية والطائفية".

اما هيفن عباس فتقول "أتمنى ان يقلع جميع أبناء شعبنا وأولهم السياسيون عن المصطلحات التي قسمت بلدنا الى جماعات طائفية وعرقية وغير ذلك، ولا يستخدموا غير معيار المواطنة عند الحديث عن شعب العراق بأجمعه، فما أصاب أخواننا في الوسط والجنوب وما يحصل لنا الآن من أزمة الرواتب في كوردستان ما هو إلا نوع من الفتنة التي سببتها المحاصصات والطوائف، فلابد لجميع مكونات الشعب من أن تتحد من أجل بناء هذا الوطن، وينعم كل مواطن بخيراته".

بدوره قال أحمد محمد وهو مواطن من بغداد، لوكالة شفق نيوز، إن "حكومة الإقليم قدمت الكثير من التسهيلات لدخول السياح وكانت الإجراءات داخل المدينة بمستوى هذه الاستعدادات الكبيرة التي أُقيمت في الأماكن العامة خاصة في شارع سالم التي شهدت أكبر تجمع هذا العام.

واضاف ان "رأس السنة كانت بالنسبة للسياح فرصة لقضاء أطول وقت في مدينة السليمانية، حيث ما زلنا موجودين فيها للتبضع والتعرف على المدينة أكثر"

توقعت المديرية العامة للسياحة في محافظة السليمانية يوم السبت، دخول أكثر من 70 ألف سائح إلى السليمانية خلال عطلة رأس السنة الميلادية، مؤكدة استعدادها التام لاستقبال السيّاح

وقال المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للسياحة في محافظة السليمانية، آرام شوان، لوكالة شفق نيوز، إن "المديرية العامة للسياحة في محافظة السليمانية أتمت استعداداتها كافة لاستقبال السيّاح من وسط وجنوب العراق خلال عطلة رأس السنة الميلادية، من خلال تشكيل لجان متعددة تؤمن للسياحة إقامة جديدة خلال عطلة العيد".

ولفت شوان، إلى أن "المديرية تتوقع زيادة أعداد السياح عن العام الماضي والذي وصل إلى 50 ألف سائح"، مشيرا إلى أن "أغلب السائحين سيكونون من وسط وجنوب العراق وبعضهم من الدول المجاورة".

وتوقع المتحدث الرسمي باسم مديرية سياحة السليمانية، أن "دخول السياح للسليمانية خلال عطلة العيد، سيسهم بإدخال نحو 6 إلى 7 ملايين دولار لأسواق السليمانية من خلال حسابات أجرتها المديرية بحيث يتم تخمين صرف كل سائح بمقدار 100$ خلال زيارته السليمانية".