السليمانية تحتضن مهرجان "مايا" العلمي.. صور

شفق نيوز/ انطلقت صباح اليوم السبت في مدينة السليمانية فعاليات مهرجان "مايا" العلمي بنسخته الثانية بحضور المحافظ وعدد من الطلبة والشركات.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان المهرجان انطلق بمشاركة نحو 20 مركزا تعليميا وقدم نحو 100 مشروع علمي من قبل الطلبة المشاركين.

وأضاف أن مشاريع الاختراعات التي قدمت خلال المهرجان تنوعت بين صحية وعلمية وفنية ورياضية وقد نالت استحسان الحاضرين.

وبحسب القائمين على المهرجان، فإنه يهدف إلى تحول اختراعات الطلبة الى مشاريع تجارية، وكذلك خدمة المجتمع من خلال تلك الإختراعات.

وأقيم المهرجان من قبل مجموعة شركات "مايا" في معهد كوردستان التقني ويستمر ليوم واحد، وقد تضمن أيضاً عروضاً موسيقية نالت قبول الحاضرين والمشاركين.