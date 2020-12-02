السليمانية تحتضن مهرجان أفلام قصيرة لمناهضة العنف ضد المرأة.. صور

شفق نيوز/ احتضنت مدينة السليمانية في كوردستان اليوم الاربعاء، مهرجاناً للأفلام القصيرة عبر عرض ستة افلام تعكس واقع المرأة في الاقليم.

وأشرف على المهرجان منظمات تعنى بحقوق المرأة في اقليم كوردستان, حيث تم مناقشة الافلام التي عرضت على الحضور من قبل مختصين وناشطين ومحامين، وما لها من تحديات تمثل وضع المراة والعنف الاسري ووضع الناجيات من تنظيم "داعش" والزواج المبكر وضعف القانون الذي يحمي المرأة.

وتقول تانيا كمال مديرة منظمة راسان للدفاع عن حقوق المرأة التي شاركت بالمهرجان، لوكالة شفق نيوز، إن "المهرجان هو سلسلة من الفعاليات التي بدأت قبل ايام وتستمر 16 يوما لمناهضة العنف ضد المراة, مبينة أننا من خلال السينما نعكس التحديات التي تواجه المرأة في العراق.

وترى كمال، أن المشكلة في كيفية تطبيق القانون وهو اكبر تحدي نواجهه في ايصال حقوق النساء في المحاكم التنفيذية، مضيفة أن العنف الاسري ازداد في ظل تداعيات كورونا واغلب الحالات لم تسجل بسبب الحظر مع غلق اغلب المؤسسات الحكومية والمدنية.

وتابعت "نحن في ظل ازمة اقتصادية ومالية صعبة وما يواجه المرأة الان هو "اكبر تحدي لها لبقائها صامدة".

بدورها اكدت الناشطة كولشان محمد، أن عدم معاقبة الجناة هو احد اسباب زيادة العنف ضد المرأة وغياب القانون، مشيرة الى أن ضعف المحاكم له دور في ارساء العنف.

وشددت محمد خلال حديثها لوكالة شفق نيوز، على ضرورة ان تتخذ كل مؤسسات الدولة اجراءتها القانونية حسب المعيير الدولية والانسانية.

يذكر ان مديرية مناهضة العنف ضد المراة في إقليم كوردستان سجلت اكثر من 6 الاف حالة عنف منذ بداية هذا العام .