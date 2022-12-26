السليمانية تحتضن مهرجان العام الجديد.. الاقتصاد والسياسة تشغل بال المحتفلين (صور)

شفق نيوز/ انطلقت في السليمانية بإقليم كوردستان، فعاليات مهرجان رأس السنة الذي يقيمه مشروع "in Slemani" بشكل غير ربحي، بنشاطات فنية وخدمية اعتباراً من ليلة أمس الأحد ولغاية الليلة الأخيرة من السنة الحالية، وسط أمنيات متعددة للمحتفلين.

مراسل وكالة شفق نيوز تجول في "شارع سالم" أحد أشهر شوارع مدينة السليمانية والذي يحتضن عادة أهالي المدينة والسائحين في الأعياد والمناسبات، كما استطلع آراء بعض المواطنين.

احتفاء مختلف عن السابق

ويقول المواطن سيروان محمد في حديثه لوكالة شفق نيوز، إن مظاهر الاحتفال الشعبي بدأت في السليمانية بصورة واضحة ومختلفة عن الأعوام الماضية على الرغم من عدم الاستعداد لها حكوميا.

ويضيف "الشعب العراقي بصورة عامة ومواطني كوردستان على وجه الخصوص بحاجة إلى الفرح والاحتفال لأننا نبحث عن بصيص امل للدخول للعام الجديد بالتفاؤل والمحبة".

ركن الهموم جانباً

اما المواطن زين الشبلي من اهالي كربلاء، فيقول لوكالة شفق نيوز "الشعب ينتظر هكذا مناسبات للتخلص من الهموم ونحن كمواطني الفرات الاوسط نأتي للسليمانية واربيل ودهوك للتخفيف عن همومنا في مناطقنا التي تفتقر لأبسط مقومات العيش الكريم، لكن ما نشاهده هنا في كوردستان فهو محط فخر واهتمام بأن يكون جزء من اجزاء البلد بهذه الصورة من التطور والنمو الحضاري".

وطالب الشبلي ساسة العراق بأن "يحذوا حذو ساسة الاقليم ويهتموا بمناطقهم ويسعدوا شعبهم".

طاولة المفاوضات

اما هاوري كارزان، فقد أفصح عن أمنيته لوكالة شفق نيوز بالقول "أتمنى ان يجلس الجميع هنا في كوردستان على طاولة المفاوضات وان تحل جميع المشكلات بين الاطراف الكوردية وان يجلس الجميع كما كانوا سابقا في وفد تفاوضي موحد مع القوى السياسية في بغداد لضمان حقوقنا من الموازنة والقضايا الاخرى".

احتفالات مسيحية إسلامية

وعن التحضيرات الشعبية للاحتفاء بأعياد الميلاد ورأس السنة، تقول المواطنة نازنين محمد لوكالة شفق نيوز، ان "العائلة الكوردية تتهيأ كل عام مع بداية احتفالات الاخوة المسيحيين بميلاد المسيح عليه السلام من خلال تهيئة شجرة الميلاد التي تعلق عليها الامنيات الخاصة بالعام الجديد".

وتشير الى ان "هناك جدولاً خاصاً للاحتفال بليلة رأس السنة والايام التي تسبقها من خلال زيارة شارع سالم والمولات والاماكن العامة وخصوصا سفوح جبل ازمر الذي ارتدى الثوب الابيض مع اعياد الميلاد".

"في السليمانية"

إدارة مشروع "in Slemani" قالت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن مهرجان رأس السنة انطلق ليلة الاحد في اجواء مختلفة وخاصة للاحتفال بحلول العام الجديد مع باقي دول العالم بهدف جعل ابناء مدينة السليمانية يتوجهون بكل امل نحو العام الجديد.

واضافت ان المهرجان الذي انطلق بمناسبة العام الجديد تضمن، تزيين شارع سالم وعدداً من الاماكن الاخرى في شارع الملك محمود الحولي وعلى جسور المدينة، اضافة الى تنظيم حفلات غنائية في ليلتي 30 و31 بمشاركة العديد من الفنانين الكبار وفرق الدبكات الكوردية والفرق الموسيقية فضلاً عن تنظيم مهرجان للمأكولات والمواد الاخرى يقوم خلاله اكثر من 60 شخصا من رجال الاعمال المحليين و40 صاحب مطعم بعرض موادهم ومأكولاتهم للمشاركين.

كما سيتخلل المهرجان العاب الشوارع، ككرة القدم، والعاب اليانصيب، والرماية، واختبارات القوة، والسيرك، والالعاب النارية، والعديد من الالعاب الاخرى ستنظم خلال المهرجان.

وكذلك ستكون هناك نشاطات للاطفال، كالبالونات والرسم على الوجوه والالعاب الاخرى وهدايا بابا نويل، وسبايدرمان، وباتمان.

ودعت إدارة المشروع ابناء مدينة السليمانية وباقي مناطق كوردستان الى المشاركة في هذا المهرجان الكبير والاحتفال بالساعات الاخيرة من العام الحالي بفرح وسرور.