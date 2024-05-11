السليمانية تحتضن مهرجان الزهور بنسخته السابعة (صور)

شفق نيوز/ بهدف رفع الوعي البيئي وزيادة المساحات الخضراء في المدينة وتشجيع المواطنين على زراعة النباتات في منازلهم انطلقت في محافظة السليمانية، اليوم السبت، فعاليات المهرجان السنوي السابع للزهور والنباتات الذي تقيمه مديرية الحدائق والمتنزهات بمشاركة عدد من الشركات والمنظمات المحلية والمشاتل الزراعية .

وفي حديثه لوكالة شفق نيوز ، قال مسؤول قسم الاعلام في مديرية الحدائق والمتنزهات في السليمانية علي حامد ان المهرجان دعوة للمواطنين الى تقليل مساحات البناء لصالح المساحات الخضراء، مشيرا إلى أن المديرية حريصة أن تعمل بجانب المواطنين والشركات الزراعية إلى رفع مستوى الوعي بأهمية زيادة المساحات الخضراء في السليمانية .

ولفت إلى أن المهرجان فرصة للمهتمين بالنباتات والزهور للتعرف على أنواعها في اقليم كوردستان، وهو بمثابة مسابقة لعرض نتاجات بعض المشاتل وتقديم الإرشادات والتعليمات التي تسهم في زيادة انواع النباتات والزهور في الإقليم والسليمانية .

واضح علي، ان نحو 15 شركة ومشتلاً زراعياً شارك في النسخة السابعة لمهرجان الزهور والأشجار، منوها إلى أنه تم عرض أكثر من 500 نوع من انواع الزهور والاشجار، مؤكدا أن المهرجان سيستمر لمدة ثلاثة أيام.