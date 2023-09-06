السليمانية تحتضن مهرجاناً الأول من نوعه لموسيقى الشعوب (صور)

شفق نيوز/ بادرت منظمات مدنية في السليمانية، يوم الأربعاء، لإقامة مهرجان هو الأول من نوعه للموسيقى بمشاركة محلية وعربية وأجنبية.

وقال المتحدث الرسمي باسم مهرجان "ألحان الشعوب"، كوران علي كريم، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "12 فرقة فنية من إقليم كوردستان والعراق وإيران وأذربيجان وتركيا وسوريا ستشارك في مهرجان السليمانية لألحان الشعوب وبحضور عدد كبير من قامات الفن العراقي الكوردي".

وأشار إلى أن "بعض الدول اعتذرت عن المشاركة لأسباب فنية، كما أن دولاً لم تكن نتاجاتها ملائمة للمهرجان".

وبين أن "الهدف من المهرجان هو تلاقح الثقافات ومحاولة نقل الفن الكوردي إلى دول العالم عن طريق وسائل الإعلام الأجنبية التي ستغطي الحدث فضلاً عن تقريب المسافات الفنية بين العالم".

وأضاف كريم "المهرجان سينطلق في الثامن من أيلول الجاري ويستمر لمدة أربعة أيام في المسرح الروماني في حدائق هواري شار في السليمانية".