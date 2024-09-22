السليمانية تحتضن معرض NEXT STEP لتعزيز التعليم وفرص العمل.. صور

شفق نيوز/ شهدت مدينة السليمانية، اليوم الأحد، انطلاق فعاليات معرض (NEXT STEP) في نسخته الثانية، بمشاركة العديد من الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة إلى جانب شركات تجارية متنوعة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، أن حفل الافتتاح اقيم بحضور قوباد طالباني، نائب رئيس حكومة إقليم كردستان، ومحافظ السليمانية هافال ابو بكر، إلى جانب عدد من الشخصيات الحكومية والمسؤولين، وسط حضور لافت من الطلاب والضيوف.

ويهدف معرض (NEXT STEP) إلى ربط الطلاب والشباب بأصحاب الأعمال والمؤسسات التعليمية لتسهيل انتقالهم من مقاعد الدراسة إلى سوق العمل.

وبحسب مسؤولين، يعتبر هذا الحدث جزءاً من استراتيجية حكومة إقليم كوردستان لتعزيز فرص التعليم العالي وتطوير مهارات الشباب بما يتماشى مع احتياجات السوق المتزايدة.