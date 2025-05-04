السليمانية تحتضن "معرض توظيف" لتوفير 600 فرصة عمل للخريجين

شفق نيوز/ نظمت الكلية التكنولوجية في السليمانية، يوم الأحد، أول معرض توظيف بمشاركة عشرات الشركات والمؤسسات بهدف توفير فرص عمل للخريجين والعاطلين عن العمل.

وشهد المعرض، الذي أقيم في فندق رمادا، حضور محافظ السليمانية، ووزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة إقليم كوردستان، إلى جانب عدد من المسؤولين الإداريين والحزبيين وشخصيات أكاديمية.

وقال أيوب كريم، المشرف على المعرض، لوكالة شفق نيوز، إن "الكلية التكنولوجية بجامعة السليمانية نظّمت هذا المعرض في نسخته الأولى بهدف ربط مخرجات التعليم بسوق العمل، وتوفير 600 فرصة عمل عبر مشاركة 35 شركة ومنظمة من مختلف القطاعات".

وأوضح كريم أن "المعرض أتاح للمتقدمين تقديم سيرهم الذاتية مباشرة إلى ممثلي الشركات، الذين بدورهم سيختارون الأشخاص المناسبين لشغل الوظائف المطروحة"، مضيفا أن "الهدف من هذه الفعالية هو دعم فئة الشباب، والمساهمة في تقليل معدلات البطالة في المجتمع".

وأعرب القائمون على المعرض عن أملهم في أن يكون هذا الحدث نقطة انطلاق لسلسلة مبادرات مماثلة تسهم في تفعيل دور المؤسسات التعليمية في دعم سوق العمل، وتعزيز فرص التوظيف في إقليم كوردستان.

وتعاني السليمانية من ارتفاع معدلات البطالة بين صفوف الخريجين، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة، وتُعد معارض التوظيف إحدى الآليات المهمة لتعزيز فرص التشغيل من خلال تسهيل التواصل بين الباحثين عن العمل وأصحاب الشركات.