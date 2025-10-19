السليمانية تحتضن معرضاً للخط العربي والكوردي (صور)

شفق نيوز- السليمانية

أقام المركز العراقي للخط والزخرفة في السليمانية، يوم الأحد، معرضاً فنياً للخط العربي والكوردي، بمشاركة واسعة من الفنانين والخطاطين وبحضور عدد من المواطنين والمثقفين ومحبي الفن التشكيلي.

وقال مسؤول المركز العراقي للخط والزخرفة في السليمانية، آري جمعة، لوكالة شفق نيوز، إن "المعرض يأتي ضمن النشاطات الثقافية والفنية الداعمة للحفاظ على فن الخط والزخرفة العربية والكوردية وتعريف الأجيال الجديدة بهذا التراث الجمالي العريق".

وأضاف أن "المعرض شهد مشاركة أكثر من أربعين فناناً من مختلف مناطق إقليم كوردستان والعراق، قدموا ما يزيد على 65 لوحة فنية تنوعت بين الخط العربي التقليدي، والخط الكوفي، والديواني، والثلث، إلى جانب أعمال فنية بخطوط اللغة الكوردية مزينة بالزخارف التشكيلية المعاصرة".

وأشار جمعة إلى أن "المعرض لاقى إقبالاً جماهيرياً واسعاً من عشاق الفن والخط العربي، حيث تميزت الأعمال المعروضة بتنوع المدارس والأساليب الفنية، ما يعكس ثراء المشهد الفني في السليمانية"، مبيناً أن "الفعالية ستستمر ليومين اعتباراً من اليوم، وتتضمن كذلك ورشاً تعريفية قصيرة عن تقنيات الخط والزخرفة الحديثة".

ولفت إلى أن "المركز العراقي للخط والزخرفة يسعى من خلال هذه المعارض إلى دعم الفنانين الشباب وتوفير مساحة للتبادل الفني والثقافي بينهم، إضافة إلى إبراز الجماليات الثقافية المشتركة بين اللغتين العربية والكوردية".