السليمانية تحتضن معرضاً لتمكين المرأة العاملة (صور)

شفق نيوز/ انطلقت، اليوم الأربعاء، فعاليات معرض تمكين المرأة، بمشاركة أكثر من 100 امراة لتمكين النساء من الدخول لسوق العمل.

وقالت سميرة صالح رئيسة منظمة التطوير الثقافي في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن أُفتتح صباح اليوم المعرض التسويقي لمنتجات التشغيل الذاتي للسيدات من السليمانية وحلبجة وكويه و جمجمال والبالغ عددهن أكثر من 100 امرأة.

وأضافت أن المعرض يمثل فرصة أمام مشاركة المرأة في سوق العمل والاهتمام بمشاريعها الصغيرة، مشددة على أهمية زيادة اهتمام المجتمع بأوضاع المرأة وإعطائها الخصوصية التي تستحقها.

وأكدت صالح، حرص السلطة المحلية على دعم المبادرات النسائية التي تساهم في تسويق منتجاتها وأعمالها للسوق المحلية.

وبينت أن المنتجات تنوعت بين أعمال يدوية، و سيراميك، و لوحات فنية، و اكلات شعبية، مشيرة الى أن الإقبال كان جيدا نوعا ما في اليوم الأول من المعرض الذي سيستمر لمدة يومين متتاليين.