السليمانية تحتضن معرضاً دولياً للسلام والتعايش (صور)

شفق نيوز- السليمانية

انطلقت في مدينة السليمانية بإقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، فعاليات المعرض الدولي الأول للسلام والتعايش بمشاركة 55 فناناً يمثلون ثماني دول، جميعهم أعضاء في تجمع كوردستان الفني.

وقالت المشرفة على المعرض شيلان سليمان، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "المعرض يضم 55 لوحة فنية جسدت قيم التعايش السلمي والاستقرار والمحبة بين الشعوب، وهو رسالة من الفنانين المشاركين إلى العالم مفادها أن التعايش هو السبيل الأمثل لتحقيق مستقبل أفضل".

وأوضحت أن "المعرض لم يقتصر على فنانين من داخل إقليم كوردستان، بل شارك فيه أيضاً فنانون أجانب من القومية الكردية مقيمون في بلدان أخرى، حرصوا على إيصال رسائلهم الإنسانية إلى أشقائهم في كوردستان".

وأكدت سليمان أن "الفعالية شهدت حضوراً جماهيرياً واسعاً، ومن المقرر أن تستمر ليوم واحد فقط، على أن يُنظم جزء آخر من المعرض في مناطق أخرى من إقليم كردستان بهدف توسيع دائرة المشاركة وإيصال الرسالة إلى أكبر عدد من الجمهور".

ويعد هذا المعرض خطوة نوعية ضمن الفعاليات الفنية والثقافية التي تشهدها السليمانية، إذ يسعى المنظمون إلى تعزيز مكانة المدينة كمركز للفنون وملتقى للتنوع الثقافي والحوار الإنساني.