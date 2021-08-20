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السليمانية تحتضن معرضاً تجارياً دولياً بمشاركة 160 شركة محلية وأجنبية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-20T06:10:24+0000
السليمانية تحتضن معرضاً تجارياً دولياً بمشاركة 160 شركة محلية وأجنبية

شفق نيوز/ من المقرر أن تقام الدورة الـ14 لمعرض DBX الدولي في السليمانية بمشاركة 160 شركة محلية وأجنبية.

وقال مدير العلاقات والإعلام بشركة "تقدم" العراقية في بيان اليوم الجمعة، إن "شركتنا تُقيم سنويا معرض DBX تحت إشراف غرفة التجارة والصناعة في السليمانية، ومحافظ السليمانية، والأطراف المعنية".

كما أشار إلى أن هذا العام سيستمر المعرض الدولي بنسخته الـ14 لـ DBX لمدة ستة أيام من تاريخ 25-8 إلى 30-8 بمشاركة 160 شركة محلية وأجنبية.

وأوضح داستان خالد أن الشركات المشاركة بالمعرض متخصصة في مجالات الغذاء، والبناء والاتصالات، والتكنولوجيا، والهندسة، وعمال النظافة، ومستحضرات التجميل، والملابس، ومستلزمات السيارات، والنشر والطباعة، والكتب، والصحة، ومصانع الأثاث والكهرباء والاحتياجات المنزلية.

وتابع بالقول إن الشركات المشاركة بالمعرض ستأتي من ثماني دول مثل إيران ومصر وأذربيجان وفرنسا وإيطاليا ولبنان والأردن وشركات من وزارة الصناعة العراقية ووكالات أوروبية و أمريكية لها عملاء في إقليم كوردستان.

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