السليمانية تحتضن فيلم "لا وطن له" للمخرج الكوردي العالمي تورج اصلاني

شفق نيوز/ بحضور نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان قوباد طالباني احتضنت مدينة السليمانية، اليوم الاحد، العرض العام للفيلم السينمائي "لا وطن له – Landless".

والفيلم، من كتابة واخراج وانتاج السينمائي الكوردي العالمي "تورج اصلاني" وانتاج شركة "ماد موفي - MAAD Movie" وبمشاركة المنتج "رز هلكوت رشيد" من إقليم كوردستان في القاعة الرئيسة "سني سينما".

وسيعرض الفيلم بمناسبة عيد الاضحى على شاشات مختلف المدن الكوردستانية كما سيعرض قريبا جداً في اهم المدن العراقية.

ويشارك في اداء الادوار في فيلم "ليس له وطن" الذي يشكل ثالث فيلم ينتجه "تورج اصلاني" مجموعة من كبار الممثلين من تركيا وسوريا والعراق واقليم كوردستان باربع لغات هي الكوردية والعربية والفارسية والتركية.

وكان هذا الفيلم قد عرض لاول مرة على المستوى العالم في قسم "آفاق السينما العالمية" في الدورة الثالثة والثلاثين لمهرجان افلام "سينكويست - Cinequest" في الولايات المتحدة الاميركية لأهم الافلام المستقلة في العالم وكذلك في مهرجان اكاديميا الاوسكار المعترف به ايضاً.

ويشارك هذا الفيلم ضمن مشاركاته الدولية في قسم مسابقات السينما الكوردية في الدورة الثامنة لمهرجان دهوك الدولي للافلام السينمائية في اقليم كوردستان.

وسبق ان تم عرض الفيلم في قسم المسابقات ألرئيسة في الدورة الثامنة لمهرجان "طريق الحرير - Silk Road" في مدينة فوزه الصينية وحصل على جائزة المخرج العصري من قبل أعضاء لجنة الحكام في هذا الحدث السينمائي، وكذلك تم تقديم جائزة "طريق الحرير الذهبية" الى للمخرج اصلاني.

منصور جيهاني