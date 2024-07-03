السليمانية تحتضن أعمال القمة الأولى للغدة الدرقية في الشرق الأوسط (صور)

شفق نيوز/ انطلقت في مدينة السليمانية بإقليم كوردستان، يوم الأربعاء، أعمال القمة الأولى للغدة الدرقية في الشرق الأوسط بحضور أطباء متخصصين من مختلف المناطق.

وقال الدكتور شكور حميد المشرف على القمة لوكالة شفق نيوز، إن "هذه القمة هي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وهي خاصة بأمراض الغدة الدرقية، والتي حضرها عدد من الباحثين و المختصين في مختلف مجالات طب الغدد".

وأضاف أن "البحوث التي قدمت في القمة هي من أفضل البحوث المتخصصة بأمراض الغدة الدرقية، وقد تم اختيارها من قبل لجنة متخصصة"، مشيرا إلى أن "القمة ستستمر لمدة يومين اعتبارا من اليوم".

فيما أكد الدكتور عبد الواحد محمد وهو متخصص في أمراض الغدة الدرقية خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز أن "أمراض الغدة الدرقية تصيب النساء بنسبة 70٪ والرجال بنسبة 40٪ وهنالك تزايد في حالات الإصابة بسرطان الغدة بين النساء".

وأضاف أنه "يوميا تسجل عشرات حالات الإصابة بسرطان الغدة الدرقية لأسباب كثيرة حيث تم إجراء أكثر من 5 آلاف عملية غدة بمختلف انواعها".

وأشار إلى أن "هناك ألف حالة لسرطان الغدة لكن هي من الأمراض التي يمكن السيطرة عليها بعد العملية حتى ان اغلب الحالات لا تحتاج إلى جرعات الكيماوي او الإشاعات بل تكتفي بالعلاجات الخاصة".