السليمانية تحتضن بطولة غرب آسيا لتنس الطاولة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024

شفق نيوز/ انطلقت في السليمانية، يوم السبت، منافسات تصفيات غرب آسيا للتنس الطاولة، المؤهلة لأولمبياد باريس (2024) بمشاركة 18 فريقاً من دول آسيا.

وقال نائب رئيس اتحاد اللعبة قاسم كيلون عبدالله، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "البطولة انطلقت يوم أمس وستستمر لغاية يوم 19 أيار الجاري بمشاركة 18 فريقاً بواقع 18 مشاركاً ذكوراً و11 مشاركة اناث.

وأضاف أن البطولة سيتمخض عنها لاعبين اثنين للمشاركة في أولمبياد باريس 2024"، مشيرا الى ان "الاتحاد العراقي اعد برنامجا جيدا للبطولة وأكمل جميع الاستعدادات الإدارية اللوجستية والفنية على أتم صورة".

وأشار إلى أن "النتائج أسفرت عن تأهل اللاعبين العراقيين انور مؤيد وعمر أياد الى الدور الثاني من التصفيات وسوف تكمل المنافسات في مساء اليوم، لتحديد المتأهل إلى أولمبياد باريس (2024)".