السليمانية تحتضن النسخة الثانية من معرض السياحة الدولي

شفق نيوز/ أعلن مدير عام معرض السليمانية الدولي حسن رحيم، أن النسخة الثانية من المعرض الدولي للسياحة سينطلق يوم الخميس المقبل، بمشاركة عشرات الشركات السياحية من داخل العراق وخارجه.

وفي مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، قال رحيم إن فعاليات المعرض ستستمر لمدة ثلاثة أيام، بهدف تعزيز القطاع السياحي وتبادل الخبرات بين الشركات المحلية والدولية.

وأوضح رحيم أن المعرض، الذي سيُقام بإشراف المديرية العامة للسياحة في السليمانية وهيئة السياحة في إقليم كوردستان، وبدعم من غرفة تجارة وصناعة السليمانية وعدد من الشركات السياحية، سيشهد تنظيمًا وتنسيقًا مختلفًا عن النسخة السابقة، حيث تم إضافة تحسينات شملت جوانب متعددة، من بينها توسيع نطاق المشاركة وتنوع البرامج المقدمة.

وأكد أن المعرض هذا العام سيضم سلسلة من الفعاليات المتنوعة المصممة لتلبية احتياجات الزوار والمتخصصين في مجال السياحة، بما في ذلك مؤتمرات ومهرجانات تسلط الضوء على الفرص السياحية في المنطقة.

كما سيشمل المعرض ورش عمل تستهدف الشباب وتوفر لهم فرص تدريب وتطوير مهني، مع منح شهادات دولية للمشاركين في هذه الورش بهدف تعزيز مهاراتهم وتهيئتهم لسوق العمل.

وسيُفتح المعرض أبوابه للزوار يوميًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى السادسة مساءً، على أرض المعارض الدولية في طاسلوجه.

ويعد المعرض منصة تفاعلية للشركات السياحية المحلية والدولية لعرض أحدث العروض والخدمات والبرامج السياحية، مما يسهم في تعزيز التعاون التجاري ويعكس التطور الحاصل في قطاع السياحة في كردستان العراق.

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من الجهود المبذولة لتعزيز القطاع السياحي في إقليم كردستان، الذي شهد نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، ما يجعله وجهة سياحية واعدة تجذب الزوار من مختلف الدول.